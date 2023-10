Anche la Roma passa agilmente sopra il Cagliari ma perde Dybala e resta dietro alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria molto ampia anche della Roma che espugna Cagliari vincendo per 4-1: decisivi gli attaccanti e in particolare il solito Lukaku, a segno anche oggi con una doppietta. Primo gol firmato però da Aouar al 19', quindi il raddoppio del belga dopo un minuto. Nella ripresa il tris di Belotti e poi anche Lukaku per lo 0-4, a cui ha fatto seguito il gol della bandiera di Nandez su rigore.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 21, Inter 19, Juventus 17, Napoli 14, Fiorentina 14, Atalanta 13, Lecce 12, Monza 12, Frosinone 12, Bologna 11, Roma 11, Sassuolo 10, Lazio 10, Torino 9, Genoa 8, Verona 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2.