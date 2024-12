Qui Udinese, verso Firenze: Sanchez si candida concretamente a una maglia da titolare. Ipotesi cambio modulo per Runjaic

Come sta l'Udinese che arriverà al ‘Franchi’ domani per sfidare la Fiorentina? Ha sicuramente una consapevolezza in più, quella di poter contare su Alexis Sanchez. Il cileno è tornato in campo a San Siro in Coppa Italia, contro l'Inter, e si candida addirittura a una maglia dal primo minuto a Firenze.

Come arriva l'Udinese a Firenze

Kosta Runjaic potrebbe rimescolare le carte in tavola. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le strade dell'Udinese sono proseguire con il 3-5-2, con Sanchez dunque in panchina, o passare al 3-4-2-1 inserendo il cileno sulla trequarti. Lovric e Payero? Buone notizie per lo sloveno, probabilmente a disposizione. Per l'argentino discorso rimandato al prossimo turno.