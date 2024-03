Nel restyling del centrocampo viola un posto è già pronto per Bianco: lui e Mandragora tra i pochi sicuri

E' una stagione importante per tanti ragazzi viola a giro per la Serie B, il più pronto dei quali sembra essere Alessandro Bianco. Protagonista e intoccabile con la Reggiana di Nesta: 28 presenze 2 reti in cadetteria, con l'esordio in Under 21. Secondo La Gazzetta dello Sport, è uno dei profili pronti a tornare alla base per restarci: nel centrocampo della Fiorentina infatti, sono tutti in bilico, da Arthur a Lopez e Duncan, con Castrovilli che si svincolerà. Per questo, oltre a Mandragora, un posto sembra già pronto proprio per Bianco.