El Doblete di Beltran! L'attaccante viola trascina la Sub 23 argentina in vista delle Olimpiadi con una doppietta da rapace. VIDEO

Notte molto importante per Lucas Beltran, impegnato con la Sub 23 dell'Argentina in un'amichevole di preparazione alle Olimpiadi contro il Messico: l'Albiceleste ha vinto per 4-2 grazie anche a una doppietta dell'attaccante della Fiorentina.

La squadra di Mascherano era andata sul 2-0 (anche con un rigore conquistato dallo stesso numero 9 viola poi trasformato da Almada) per poi farsi riprendere sul 2-2 entro fine primo tempo. Poi nella ripresa due gol da rapace dell'area piccola per Beltran, prima con un tocco di rapina sulla ribattuta del portiere e poi a finalizzare una bella azione di Solari. Un'ulteriore iniezione di fiducia per il ragazzo scuola River Plate, in grande crescita in questo 2024.