L'Argentina ha vinto la sua amichevole nella notte italiana, contro El Salvador: un test piuttosto agevole, risolto con un 3-0 grazie alle reti di Romero, Enzo Fernandez e Lo Celso. In campo c'era anche Nico Gonzalez che è partito in una posizione insolita, da esterno mancino di difesa.

Una prestazione opaca secondo i media sudamericani ma il Clarin in particolare sottolinea come Gonzalez goda comunque di grande fiducia da parte dello staff tecnico e di Scaloni, a cui offre tante opzioni diverse. Il periodo però, tra Fiorentina e Nazionale, non è proprio dei più brillanti.