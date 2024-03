Gonzalez parte titolare con l'Argentina in amichevole, ma in un ruolo inedito

Tra pochi minuti andrà in campo a Philadelphia l'Argentina contro El Salvador in amichevole. Gioca titolare per l'Albiceleste l'esterno offensivo della Fiorentina Nicolas Gonzalez nell'undici scelto dal Ct Lionel Scaloni.

Ruolo a sorpresa per Gonzalez

La novità è che per questa partita Gonzalez giocherà da terzino sulla fascia sinistra. Il modulo utilizzato infatti è un 4-4-2 L'attacco infatti è composto soltanto dalle due punte Di Maria e Lautaro Martinez. Una scelta senza dubbio singolare presa dal ct dell'Argentina per mettere alla prova la duttilità del giocatore viola.