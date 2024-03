Virgil Colfescu, agente dell'attaccante classe 2002 di proprietà della Fiorentina Louis Munteanu ha parlato ad alcuni media romeni del futuro del suo assistito, attualmente in prestito al Farul Costanza dove ha messo a segno 7 gol e 3 assist e conteso da club locali come lo Steaua Bucarest e il Rapid Bucarest: “Tutto dipenderà da chi sarà il nuovo direttore generale della Fiorentina. Louis Munteanu è un giocatore della Fiorentina. Non c'è nessun diritto di appello. Adesso si deve capire come si riorganizzeranno i viola per queste trattative dei giocatori partiti in prestito”.

“Il Farul Costanza potrebbe avere un'opzione per il giocatore”

Poi Colfescu ha dichiarato: "Quando mi è stato chiesto, ho risposto che il giocatore è della Fiorentina. Il Farul Costanza allenato da Hagi dove sta giocando potrebbe avere la prima opzione. Se poi vogliono venderlo basta chiedermelo. Ma una volta chiuso il prestito all'Hagi deve tornare alla Fiorentina, poi la società viola deciderà di promuoverlo tra i grandi, o di prestarlo in Serie B o di cederlo ad un'altra squadra".