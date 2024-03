Arriva anche il saluto dell'ex terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola, attualmente in forza alla Real Sociedad, per il compianto dg della Fiorentina Joe Barone. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Bruno: "Mando un saluto a tutta Firenze da San Sebastian. Ci tengo a mandare un grande abbraccio alla famiglia Barone. Joe fu il primo ad accogliermi in viola quando sono arrivato alla Fiorentina. Mi fece capire fin da subito che cosa volesse dire essere un giocatore della Fiorentina. Il suo ricordo resterà per sempre con me".

“Un abbraccio ai tifosi viola”

E ha aggiunto: "Mando un abbraccio forte anche a tutti i tifosi della Fiorentina, so che questo sia un momento difficile per ognuno di noi. Ci vediamo presto".