"Che sia Champions, Europa o Conference poco cambia. Ci sono anche altre gare, ma la Fiorentina si gioca la stagione nelle prossime tre"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giovanni De Gennaro è intervenuto a Tag24.it per parlare del momento in casa viola: “La Viola è chiamata a partite difficilissime, adesso si giocherà molto. Vero, ci sono altre gare, ma queste tre contro Torino, Roma e Atalanta sono cruciali per l'Europa. Che sia Champions, Europa o Conference, poco cambia”.

“Manca continuità”

Su Italiano: “Ha privilegiato Arthur e Bonaventura, trasformando Beltran in trequartista. E ho rivisto una bella Fiorentina, capace di imporre il proprio gioco. C'è stato massimo impegno da parte di tutti. Il problema della squadra è che non ha continuità, al contrario di chi sta davanti”.