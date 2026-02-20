Ancora una scelta forzata in porta, mentre sul fronte offensivo Hiljemark prepara l'esordio dal primo minuto di un nuovo acquisto

Sarà un Pisa con alcune novità quello che lunedì scenderà in campo al Franchi contro la Fiorentina. A partire dal ruolo del portiere, dove Hiljemark sarà costretto a confermare la scelta forzata di San Siro: con Semper e Scuffet infortunati, tra i pali ci sarà ancora l'esperto Nicolas.

Un esordio dal primo minuto

La novità principale riguarda però il reparto offensivo, e in particolare la trequarti dove potrebbe partire dal primo minuto il nuovo acquisto del mercato invernale Iling Jr, chiamato a dare imprevedibilità tra le linee. Per lui si tratterebbe dell'esordio dal primo minuto dopo aver collezionato circa mezz'ora contro il Milan.