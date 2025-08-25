Clamoroso in Premier League: i tifosi del Crystal Palace espongono uno striscione con accuse pesantissime al Nottingham Forest e alla Uefa - FOTO

Nella giornata di ieri è andata in scena una partita carica di tensione fra Nottingham Forest e Il Crystal Palace. Le due squadre sono state protagoniste, durante tutta l'estate, di una sfida riguardante i posti nelle competizioni Uefa. La squadra rossoblù infatti, nonostante la qualificazione sul campo, ha dovuto cedere il posto in Europa League al Nottingham, a causa della proprietà in comune con un altro club qualificato nella stessa competizione, il Lione.

Le accuse dei tifosi delle Eagles

I tifosi del Crystal Palace sono da settimana immersi in una campagna di proteste contro la propria dirigenza e la Uefa. Proprio prima della partita contro il Nottingham Forest, i tifosi hanno mostrato uno striscione a dir poco provocatorio, che ha portato la federazione inglese ad avviare un'indagine.

Nello striscione è raffigurato il presidente del Forest Marinakis che punta la pistola verso Morgan Gibbs-White (stella del Nottingham rimasta in squadra nonostante avesse raggiunto un accordo con il Tottenham) obbligandolo a dire: "Mr Marinakis non è coinvolto in estorsioni, nel calcio scommesse, nel traffico di droga o nella corruzione". Dietro a Marinakis invece, che nel frattempo tiene in mano una borsa piena di soldi, c'è il presidente della Uefa Ceferin che riceve una mazzetta.

Lo striscione esposto a Selhurst Park