Il procuratore Costantino Nicoletti è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio per dire la sua sul mercato viola, in particolare sulla questione Moise Kean.

Questione Kean

“Kean ha fatto una stagione strepitosa- dice Nicoletti - ma l'attenzione nei suoi confronti non è così elevata, per molte squadre rimane la seconda scelta. Anche per l'Al Hilal Kean non è la prima opzione. A me sorprende che per 52 milioni nessun top club si sia ancora mosso, però questo potrebbe facilitare la sua permanenza e sarei contentissimo. La Fiorentina fa benissimo a cercare il rinnovo e ad offrirgli cifre così importanti. Se riescono a levare la clausola sarebbe ancora meglio, così nelle trattative hai il coltello dalla parte del manico. Molti procuratori spingono per la cessione verso lidi come l'Arabia, perché da queste cessioni ci guadagnano tantissimo. Poi magari dopo un paio d'anni, come Bernardeschi o Insigne, cercano di tornare".

Un nuovo centrocampista

Nicoletti conclude ipotizzando l'arrivo di un nuovo centrocampista: “La Fiorentina è in forte per un play davvero forte, il nome è ancora top secret. Io ho il pallino per Milinkovic-Savic. Se arrivasse un calciatore di questa categoria, sono disposto ad andare a prenderlo a Peretola”.