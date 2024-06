Un centravanti importante per cambiare era: Il bomber per chiudere la voragine lasciata da Vlahovic. Ma ci saranno due acquisti...

La Fiorentina vuole tornare a giocare con un centravanti importante, di quelli da doppia cifra realizzativa in campionato: un cambio di rotta inesorabile, già annunciato dai dirigenti viola.

La voragine lasciata da Vlahovic

L’addio di Vlahovic ha aperto una voragine e le strade provate in questi anni sono state tutte più o meno fallimentari. Da Piatek a Jovic, da Cabral a Belotti e Nzola. In tanti ci hanno provato a non far rimpiangere il serbo, ma nessuno ci è riuscito.

Due acquisti

Pradè, scrive stamani La Nazione, dovrà mettere le mani su almeno due attaccanti: uno di livello e una sua alternativa (in questo senso occhio al nome di Djuric). Dalla cooperativa del gol al bomber per competere nella classifica marcatori. Il titolo della nuova era può essere questo.