L'agente Fifa Eugenio Ascari ha commentato a Italia 7 quelle che potrebbero essere le prossime di mercato da parte della nuova Fiorentina guidata in panchina da Raffaele Palladino: “Chi come centravanti? Ferrari e Pradè non li ho visti molto sicuri. Se la Fiorentina per ambire al sesto posto si dovesse svenare per prendere Djuric e Arnautovic lascerei perdere. Meglio rimanere ottavi invece che prendere giocatori che tra 2 anni interrompono la carriera”.

“Chi dice che non si possono prendere giocatori forti a gennaio?”

Ascari prosegue: “Voglio contestare la questione che a gennaio non si possono prendere giocatori forti. Ricordiamoci di Recoba, Ibrahimovic, e anche di Vlahovic. La Fiorentina l'ha venduto a gennaio. Detto questo, meglio un attaccante giovane su cui investire come Pinamonti. Non è un ripiego, visto che vedrebbe Firenze come un salto di qualità. Secondo me i viola dovrebbero prendere Guirassy (attaccante 28enne dello Stoccarda, n.d.r.)”.

"Castrovilli deve cambiare aria"

E riguardo ai centrocampisti si esprime così: "Brescianini e Colpani sono due calciatori funzionali e utili alla Fiorentina. Il primo può giocare ovunque, mentre Colpani è dotato di grande tecnica e classe. Castrovilli? Con Colpani lui andrà via. Deve cambiare aria".