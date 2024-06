Colpani è la prima richiesta di Palladino in viola. Si aggiunge un'altra pretendente oltre alla Lazio

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina, decisione ufficializzata a inizio settimana. La prima richiesta del tecnico ex Monza sembra essere proprio un calciatore biancorosso, Andrea Colpani. Ma la concorrenza è importante e piuttosto folta.

Un altro club su Colpani

La valutazione del Monza per il centrocampista italiano si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La Fiorentina è interessata così come la Lazio, ma non sono gli unici club. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, c'è anche il Bologna di Vincenzo Italiano per Colpani. Non mancano le idee alternative per i rossoblù, da Suslov del Verona a Thorstvedt del Sassuolo.