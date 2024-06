Il doppio filo che lega Monza a Firenze: Palladino vuole due suoi ex pupilli alla Fiorentina. I dettagli

Un doppio filo potrebbe legare Firenze a Monza. A srotolarlo è stato Raffaele Palladino nel percorso che ha fatto nelle ultime ore firmando un biennale con la Fiorentina. Adesso è tempo di mercato e l'ex allenatore dei brianzoli guarda alla sua ex squadra per qualche colpo per la viola che verrà.

Qualità e quantità, ma il costo è alto

Il nome di Andrea Colpani è nell'aria già da qualche giorno, ma la cifra per intavolare un possibile affare è alta: circa 20 milioni. Palladino vuole un giocatore di qualità e che ne garantisca in abbondanza, insieme a talento e soluzioni personali e al servizio dei compagni che possono arricchire la produzione offensiva.

Nomi per il centrocampo da rifondare

Ma non solo. Palladino, nei primi colloqui avuti con Pradé, ha fatto il nome di Warren Bondo. Mediano di 21 anni di proprietà del Monza. Tra prestiti che tornano alla casa madre e contratti andati in scadenza da affrontare per un eventuale rinnovo o per lasciarli così come sono, la squadra viola lì nel mezzo al momento è praticamente senza elementi di ruolo.

Il centrocampista classe 2003 Warren Bondo

Caratteristiche e prezzo

Il ragazzo ha caratteristiche di gioco e di contrasto atletico agli avversari, utili in entrambe le fasi sia da posizione centrale che laterale nel 3-4-2-1 che verosimilmente sarà il punto di contatto tra Monza e Firenze per Palladino. Costa molto meno di Colpani (più o meno un terzo) e Pradè l’ha già chiesto a Galliani per impostare una trattativa che anch’essa andrà sviluppata nei modi e nel tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.