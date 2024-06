Italiano vuole il suo soldato Kouamé a Bologna, ma la Fiorentina si è già tutelata sul futuro. Ecco la valutazione dei viola

Che tra Vincenzo Italiano e Christian Kouamé ci sia un feeling particolare, ormai è appurato. L'ex tecnico della Fiorentina, da poche ore ufficialmente approdato al Bologna, lo vorrebbe con sé anche nella nuova avventura rossoblù.

La Fiorentina, nel frattempo, ha voluto esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2025, col chiaro intento di non perderlo a parametro zero e quindi, nel caso, incassare com’è normale che sia. Club viola e il jolly offensivo potrebbero anche sedersi a trattare un eventuale rinnovo fino al 2027, ma per ora non ci sarebbero segnali in tal senso e restano sempre più squillanti le voci di interessamento di Vincenzo Italiano.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la società viola valuta il campione d’Africa circa 9 milioni di euro e, visto il mancato riscatto di Saelemaekers, Kouamé balza in pole position ma non è ancora cosa automatica che l’uscita di uno equivalga all’entrata del viola.