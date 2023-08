Ancora parole di mister Vincenzo Italiano, a Sportmediaset, sul percorso con la Fiorentina e sull'arrivo in viola di Arthur, ma non solo.

“Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto in questi due anni. L’obiettivo è quello di arrivare ad un risultato attraverso il gioco, migliorandoci. Tutti vogliamo continuare su questa strada. Quando arrivano calciatori diversi e con caratteristiche diverse, credo sia giusto che l’allenatore debba cambiare e modificare. L’anno scorso credo che si sia fatto. Per la prima volta abbiamo lavorato con un trequartista, alzato un difensore per impostare e altre cose. Ogni anno si deve fare. Lo faremo anche quest’anno. Tutti dobbiamo e vogliamo alzare l’asticella, io per primo, alzare gli obiettivi, cercare di essere perfetti e non sbagliare niente. Lo vogliamo tutti, ripartiamo convinti di poter fare bene e ottenere qualche bel risultato”.

Il tecnico viola è tornato a parlare delle due finali raggiunte, ma purtroppo entrambe perse: "Nei nostri programmi non c’erano le due finali, ma le abbiamo raggiunte. Abbiamo sorpreso tutti. E’ stata una grande vittoria arrivare lì a giocarcele. A prescindere da come sono andate a finire sono state comunque due vittorie per me. Si poteva ottenere qualcosa in più. Non credo proprio che quelle due finali possano far giudicare la nostra stagione fallimentare. Abbiamo dato grandi soddisfazioni ai nostri tifosi, per cui ne dobbiamo essere contenti”.

Su Arthur: "Penso che una volta che sarà tornato in condizione Arthur potrà darci una grande mano. Ha caratteristiche diverse rispetto a tutti i giocatori che avevamo in mezzo al campo. Ho spinto tanto per averlo qui. Non ha giocato molto ultimamente, ma sono convinto che nel momento in cui tornerà ad un buon livello di condizione ci permetterà di fare molto bene”.