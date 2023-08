Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sportmediaset direttamente dal Viola Park, su vari temi, dal campo al mercato. Ecco le sue parole: “Stiamo lavorando molto bene, avevamo qualche preoccupazione soprattutto per il caldo, ma al Viola Park c'è tutto per far bene e stiamo facendo un ottimo ritiro. Stiamo cercando di inserire i nuovi nel migliore dei modi, battendo su alcuni principi che ci hanno portato grandi vantaggi".

"Mi è bastata una chiacchierata coi direttori ed il presidente per rimanere. Non ho mai pensato di andare via, si è trattato solo di voci. Tutti vogliamo cercare di crescere ancora e portare ancora risultati importanti, cercando di migliorare tutto ciò che è possibile migliorare”.

"Mercato? Credo che qualcosina ancora bisogna fare, dobbiamo puntellare ancora qualche reparto. Vogliamo alzare l'asticella e dobbiamo cercare di alzare la qualità di una squadra che ha fatto molto bene negli scorsi due anni. Sono convinto che arriverà ancora qualche ragazzo che ci farà aumentare la qualità della rosa".

Sull'ingresso in Conference League: "Ci riprendiamo questa rivincita rispetto alla finale persa, siamo pronti e molto soddisfatti. Contenti di confrontarci con tante realtà. Siamo pronti, ci speravamo e lo abbiamo ottenuto, faremo di tutto per ben figurare anche quest'anno".