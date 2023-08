Sottil vede finalmente la luce? L'ala viola attende ancora di tornare a disposizione di Italiano. I dettagli

Purtroppo fin dal primo giorno di ritiro della Fiorentina il classe ‘99 Riccardo Sottil non sta bene, e non si allena coi compagni, dopo un anno chiuso in modo complicato a seguito dell’operazione per l'ernia del disco.

Oggi il calciatore gigliato ha svolto una visita presso l'Istituto Medico Fanfani, che pare sia andata bene, come riferisce Radio Bruno. Tra qualche giorno Sottil potrebbe tornare finalmente a disposizione, dopo che dal 12 luglio non è di fatto agli ordini di mister Italiano. Del calciatore si discute anche in ottica mercato, poichè nelle prossime settimane ci sarà da capire cosa farà con lui la Fiorentina.

Ora Sottil sembra pronto ad iniziare la stagione in viola, dopo un'annata travagliata.