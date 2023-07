Pierozzi, Sottil e Barak: tre problemi per Italiano e una preparazione ancora da iniziare

Quello che si è allenato fin qui non è il gruppo viola al completo e, tolto Niccolò Pierozzi che doveva ancora inserirsi in pianta stabile tra i grandi ma che almeno aveva iniziato a farlo, a Italiano mancano due elementi mica da poco: Antonin Barak e Riccardo Sottil. Problemi con un'infezione rimediata in vacanza per il ceco, programma personalizzato per l'azzurro ma di fatto ancora nessuno dei due si è mai allenato a pieno regime. Un ritardo nella preparazione anche piuttosto consistente a questo punto e che porrà sicuramente i due indietro nelle gerarchie di Italiano, sempre molto attento al minutaggio di allenamento. Figurarsi se si parla di inizio stagione.