Italiano nervoso con la sua difesa e in attesa di Sutalo: la società viola pronta a stuzzicare ulteriormente la Dinamo Zagabria

Non tanto per il quantitativo, come scrive La Gazzetta dello Sport, ma per le modalità: è la tipologia di gol subiti dalla Fiorentina che proprio non va giù a Vincenzo Italiano. Quelli subiti a Belgrado parevano un film già visto e per questo il tecnico aspetta con ansia quasi Josip Sutalo, che sarebbe un signor rinforzo per la difesa: la dirigenza viola ci ha provato già due volte con la Dinamo Zagabria e lo farà ancora, avvicinandosi via via ai 20 e passa milioni richiesti dai croati. Il classe 2000 di per sé l'assenso alla Fiorentina l'ha già dato: salvo inserimenti prepotenti di altri club, molto dipende dal club di Viale Fanti e dalla fretta di chiudere l'affare.