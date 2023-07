Dopo due provini in Liga, ecco lo sbarco di Infantino. E Burdisso ha finalmente il suo peso

Ci si chiedeva spesso quando è che Nicolas Burdisso avrebbe messo la firma su qualche colpo in entrata e il momento si è finalmente concretizzato grazie a Gino Infantino. Per il classe 2003 si tratta del terzo tentativo in Europa, come riporta La Nazione: in precedenza infatti due provini con Real Madrid (non andato a dama) e Villarreal dove fu il giocatore stesso però a preferire una permanenza in Argentina. Qualche mese dopo invece Infantino si sente pronto e allora la Fiorentina sarà il suo stress-test con il calcio europeo.