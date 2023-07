La Fiorentina sbarca nel 2000: la strategia del talento da far sbocciare ma non solo per la plusvalenza

Prima Fabiano Parisi, ora Gino Infantino e poi magari chissà anche qualche altro: la strategia della Fiorentina sul mercato sembra aver finalmente imboccato anche la strada del green e dei classe 2000. Di sottofondo c'è sicuramente l'appeal per le possibili future plusvalenze, un meccanismo inevitabile per la Fiorentina e non solo, ma parliamo in questo caso anche di calciatori fruibili nel presente.

Una linea nuova come detto, perché fino alla scorsa estate la società viola aveva limitato al minimo gli investimenti sui giovani da prima squadra, tanto da ritrovarsi poi una rosa con diversi nomi già assestati e poco talento da far sbocciare. E ci sarebbe anche un certo Sutalo, che a proposito di nuovo millennio potrebbe dire la sua, essendo nato proprio nel 2000…