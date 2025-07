Viti: "Orgoglio e motivo di vanto essere alla Fiorentina. A mio padre sono venuti i brividi quando ho firmato il contratto coi viola"

Il nuovo difensore della Fiorentina, Mattia Viti, è particolarmente felice per essere approdato in viola: “E' un orgoglio e motivo di vanto per me che sono nato e cresciuto qua. Vedere mio babbo, Simone, avere i brividi sulle braccia al momento della firma mi ha inorgoglito”.

Le richieste di Pioli

Su quello che chiede Pioli: “Concetti semplici, difesa alta, riaggressione forte e compattezza e cerchiamo di mettere in pratica quello che ci dici".

Tappi nelle orecchie

E inoltre: “Le due retrocessione con Sassuolo e Empoli? Non ho mai tolto i tappi dalle orecchie che il mio procuratore mi ha regalato il giorno dell'esordio in A. Impegno e voglia di far bene è sempre presente mi sento a casa presupposti per fare bene ci sono”.