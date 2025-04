Una novità importante arriva in vista del prossimo impegno della Fiorentina. L'avversario di domenica al Franchi, l'Empoli, non potrà contare sull'appoggio dei propri ultras, che hanno deciso di disertare la trasferta di Firenze. Proprio in occasione del “derby dell'Arno".

La nota degli ultrà dell'Empoli

Una storia già sentita

I gruppi ultrà degli Azzurri, quelli della Maratona, hanno infatti pubblicato un messaggio attraverso il quale annunciano che non prenderanno parte alla gara dell'Artemio Franchi. “Non saremo presenti perché riteniamo insufficiente il numero dei biglietti a nostra disposizione”. Un'affermazione simile a quella che avevano fatto anche i gruppi organizzati del tifo del Parma, tuttavia - lo ricordiamo - con i lavori in corso allo stadio, non è possibile per la società viola ospitare più di tot tifosi nel settore ospiti nel corso di questo campionato. Per le gare di Conference, invece, esiste una deroga ad hoc della Uefa.

La decisione degli ultras

“Per non lasciare indietro nessuno a malincuore abbiamo preso questa decisione”, si conclude così la nota emessa dai gruppi della Maratona Emiliano Del Rosso. L'Empoli quindi scenderà sul prato del Franchi senza poter contare sulla spinta dei propri gruppi organizzati.