Harder protagonista al Viola Park nella vittoria dell'Italia Under 20 sulla Romania: il centrocampista della Fiorentina sforna anche un assist

Buona prova dell'Italia Under 20 di Bernardo Corradi, che batte 4-1 la Romania al Viola Park, affermandosi in maniera netta nell'amichevole coi pari età romeni. L'Italia segna ben 3 reti nel primo tempo. Prima Bakoune è bravissimo ad inserirsi sul cross dell’altro terzino Reale e infilare la porta romena col destro. Al 33’ il capitano dell’Italia Lipani è freddissimo in area e trafigge in diagonale Rafaila sul perfetto assist in verticale di Perlingieri: è il 2-0. Paratona di Rafaila su un bellissimo destro a giro di Anghelè al 40’, il portiere romeno evita il 3-0, ma deve capitolare un minuto dopo. Corner al bacio del centrocampista viola Harder col destro ad uscire, Kofler interviene con forza e precisione spacca la porta di controbalzo col sinistro: 3-0. Al 64’ l’empolese Konate, appena entrato, viene steso da Pop conquistando un calcio di rigore. Si incarica della battuta Anghelè che segna con precisione battendo Rafaila per il 4-0.

Il viola Harder offre una buonissima prestazione

Ottima la prova di Jonas Harder, il centrocampista classe 2005 della Fiorentina è apparso molto coinvolto nel gioco, toccando tantissimi palloni con qualità e partecipando attivamente ad entrambe le fasi, oltre ad aver sfornato l’assist del 3-0. Harder esce al 74' sul punteggio di 4-0 per l'Italia, venendo sostituito da Cichella. La gara termina 4-1: all’81 ecco il gol della bandiera romeno, cross di Radaslavescu e bel colpo di testa di Trica.