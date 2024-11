Il viola Martinelli mantiene la porta inviolata e l'Italia Under 19 di Bollini vince ancora grazie ad un implacabile Camarda. Spazio anche per Fortini

L'Italia Under 19 di mister Alberto Bollini vince 1-0 contro i padroni di casa della Grecia nell'ultima partita della prima fase di qualificazione all'Europeo di categoria. Gli Azzurrini chiudono con 3 vittorie e si prendono la vetta del girone allo stadio Theodoros Vardinoggianis di Heraklion.

Decide Camarda su rigore, altro ‘clean sheet’ per Martinelli

Ancora titolare il portiere della Fiorentina, il classe 2006 Tommaso Martinelli, che chiude la prima fase senza subire neanche un go. Al 36' il portiere viola Martinelli è chiamato all'intervento sulla conclusione del centrocampista Kalaitsidis ma resta di fatto l'unica vera parate del giocatore della Fiorentina. Molto più lavoro fin da subito per il collega Beleris, che deve più volte salvare la propria porta. L'Italia si rende pericolosa con Riccio al 16', poi con Camarda al 42'. Nella ripresa prima è Fini ad impegnare il portiere greco al 49', poi Ekhator al 52' impegna l'estremo difensore avversario. Beleris para su Camarda e Leoni al 60esimo e al 63esimo, quindi ancora Camarda al 68esimo e al 73esimo viene fermato dal portiere ospite. A decidere la gara è ancora Camarda, che segna su un rigore guadagnato da Fini, rompendo la parità all'87' e firmando il definitivo 1-0.

Entra anche Fortini nel finale

Spazio anche per l'altro viola, l'esterno Niccolò Fortini, in prestito alla Juve Stabia in Serie B, che entra al minuto 79 nell'assalto finale degli Azzurrini, poi rivelatosi fruttuoso. Fortini, classe 2006, ha giocato in tutte e tre le partite di questa fase qualificatoria dell'Italia, confermando di essere un profilo in ascesa e osservato con attenzione dalla federazione azzurra.