Martinelli spettatore privilegiato, Fortini timbra ancora il cartellino. L’Italia Under 19 di Bollini spazza via anche la Bosnia Erzegovina

Altra vittoria rotonda per l'Italia Under 19 di mister Alberto Bollini, che supera 3-0 la Bosnia Erzegovina allo stadio Municipale di Archanes, nella prima fase di qualificazione all'Europeo di categoria che è di scena in Grecia. Ancora spazio per i due giocatori della Fiorentina coinvolti, il portiere Tommaso Martinelli e il duttile esterno difensivo Niccolò Fortini, prodotti del vivaio viola.

Tris azzurro nel primo tempo, Camarda trova il gol

L’Italia parte a spron battuto e a sbloccare il risultato è Francesco Camarda al quarto minuto: il centravanti del Milan segna sull’assist di capitan Mannini e finalmente trova il gol dopo i due pali colpiti contro il Montenegro. Mannini va poi in gol all’11esimo: il giocatore della Roma raddoppia andando anche in rete dopo aver fornito l’assist del vantaggio azzurro. Non si ferma Mannini: al 26esimo fa 3-0 e doppietta sull’invito di Magni.

L'Italia gestisce agilmente la gara. Entra anche Fortini

È dominio assoluto azzurro anche nella ripresa: Fini e ancora Mannini vanno vicini al poker, poi è Riccio al 40’ a impegnare il portiere bosniaco Mehic. Non cambia la musica nel secondo tempo, Italia pericolosa più volte e vicina al poker, con Riccio in varie circostanze e poi con Fini e Camarda. Anche il neo entrato Sia va vicino al gol. Al 69' entra il difensore della Fiorentina Niccolò Fortini, classe 2006 in prestito alla Juve Stabia in Serie B, che gioca i 20' più recupero finali dopo la gara intera contro il Montenegro. Fa da spettatore Tommaso Martinelli, che a malapena si sporca i guantoni nei 93' di gioco. Il portiere viola classe 2006 mantiene ancora la porta inviolata dopo il 4-0 col Montenegro.