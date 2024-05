Da Tirana ad Ancona: tutte le tappe alternative per raggiungere il Pireo. Ma non ci saranno greci nel settore viola

La febbre da finale di Conference viaggia spedita, forse anche più velocemente rispetto ad un anno fa quando raggiungere Praga non aveva rappresentato alcun problema. Oltretutto si parlava di numeri più bassi a livello di spettatori, vista la capienza dell'Eden Park. La Nazione descrive invece le operazioni da tour operator dei tifosi gigliati, a caccia di una soluzione per raggiungere il Pireo in vista della finale.

I biglietti staccati sono circa 8000, dunque vicini al sold out, ma non tutti viaggeranno su Atene: in ballo ci sono le soluzioni più disparate, dal volo su Tirana (con altre 8-9 ore di strada poi) ai traghetti da Ancona o Brindisi. In ogni caso una certezza c'è: nel settore dedicato ai tifosi della Fiorentina non ci saranno greci, dato che l'emissione di nuove tessere InViola Card (utili all'acquisto del tagliando) sono state geo bloccate per i residenti in Grecia e Cipro.