Bonaventura con fiato cortissimo: un piano da studiare in vista di Atene e un futuro sempre più enigmatico

Era stato il trascinatore assoluto della prima parte di stagione, tanto da riconquistarsi la Nazionale: poi a inizio gennaio il rigore fallito a Reggio Emilia, coinciso con l'inizio della fase nera della stagione viola. In linea con la Fiorentina si è mosso Jack Bonaventura e forse non è un caso, vista la rilevanza tecnica del numero 5 sul destino viola.

Numero 5 che anche ieri è parso non brillante e con fiato tra il corto e il cortissimo, decisamente diverso rispetto al giocatore della prima parte di stagione. Al termine della stagione di fatto manca UNA partita, l'unica nella quale la Fiorentina ha estrema necessità del miglior Jack e per questo per i prossimi 10 giorni occorrerà un piano specifico per preservarlo in vista di Atene. Lo step successivo sarà il futuro, tra rinnovo e non rinnovo: con un grosso punto interrogativo.