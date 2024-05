Per coloro che ritengono l’ottavo posto il nostro scudetto, basta e avanza. A me intristisce parecchio vedere le ambizioni di parte dei tifosi così asfittiche. E’ la conseguenza degli ultimi anni della gestione dellavalliana, che ha avuto in Commisso un degno prosecutore nell’esaltazione della mediocrità. In fondo la partita col Napoli è lo specchio di tutto ciò: possiamo dire che abbiamo giocato alla pari con i campioni d’Italia; basta non ricordare che sono precipitati tanto in basso da doverci rincorrere.

Biraghi – 6,5 – Punizione degna di Maradona… L’ho sparata davvero grossa. Ma è l’unico fuoco d’artificio. Il tandem Mazzocchi-Politano sulla sua fascia spadroneggia.

Nzola – 7 – Non vede palla, la prima che conquista la schiaffa in rete: roba da centravanti. Poi torna in letargo.

