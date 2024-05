Match point sprecato ma l'era delle otto sorelle dà una mano alla Fiorentina: l'Europa è ancora dietro l'angolo

Non è ancora matematico, sarebbe servita una vittoria, ma la Fiorentina è ad un passo dal garantirsi il suo terzo anno di fila in Europa (nella sua amata Conference). L'era che viviamo è come fosse diventata quella delle ‘otto sorelle’, visto che ormai anche l'ottavo posto è valido per disputare le coppe: trattasi naturalmente anche di congiunzione astrale perché tra squalifiche altrui, cambio format e vittoria del ranking stagionale da parte della Serie A, non era per niente scontato che tutto ciò fosse possibile.

Il 2-2 con il Napoli di ieri avvicina di molto la Fiorentina all'ottavo posto: la squadra viola dovrà difenderlo facendo almeno un punto nelle ultime due trasferte di Cagliari e Bergamo. E poi c'è la carta Atene, che potrebbe cambiare tutto anche a livello di prospettive future.