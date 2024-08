Una clamorosa strada nuova per Martinelli? "Uno che aveva attirato l'attenzione"

Con la presenza di David De Gea e Pietro Terracciano, si prospetta un'altra stagione da terzo portiere della Fiorentina per Tommaso Martinelli, estremo difensore del quale da tempo ormai si parla non bene, ma benissimo, e che ha fatto il suo esordio in Serie A all'ultima gara dei viola nello scorso campionato.

Clamorosa soluzione?

A meno che qualcuno non decida di avvicinare i viola per poterlo acquistare (o prenderlo in prestito). E ci potrebbe essere anche una clamorosa soluzione in tal senso.

“Il Tottenham lo ha già seguito”

Secondo l'insider delle vicende del Tottenham, Paul O Keefe, gli Spurs stanno cercando un portiere di riserva e Martinelli è uno che aveva già attirato le attenzioni del club in precedenza e che era già stato seguito (questo ha scritto su X). Che la sua carriera possa continuare in Premier League?