La rivista Forbes ha stilato la classifica dei proprietari di società sportive più ricchi del mondo dopo aver calcolato nelle scorse settimane quella degli uomini più ricchi del globo. In quest'ultima, Rocco Commisso, patron viola, si posizionava al 322esimo posto con un patrimonio di 8 miliardi di dollari.

Nella classifica dei proprietari di club calcistici, Commisso si classifica all'undicesimo posto, mentre terzo per quelli in Italia. Davanti a lui solo i fratelli Hartono, proprietari del Como, con un patrimonio di 24,2 e 23,1 miliardi di dollari. Per quanto riguarda la classifica italiana, considerando tutti gli sport, tra Commisso e i fratelli indonesiani, si inserisce Giorgio Armani che possiede l'Olimpia Milano.