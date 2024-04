Sulle pagine del Corriere Fiorentino si legge di alcuni insulti razzisti che i tifosi dell'Atalanta avrebbero rivolto a Rocco Commisso durante il match contro la Fiorentina al Franchi. Questo l'estratto dell'articolo a cura di Ernesto Poesio:

"Ancora una volta la partita tra Fiorentina e Atalanta produce il peggio del peggio. Ieri sono stati i tifosi bergamaschi a intonare sugli spalti un coro razzista nei confronti di Commisso. Non una novità purtroppo, già nelle scorse stagioni a Bergamo non erano mancati insulti sia al presidente viola sia ai giocatori (Dalbert e Vlahovic su tutti). Una faida che si alimenta con l’inciviltà ogni volta che le due squadre si affrontano. Durante la partita di andata di campionato, lo scorso autunno, non mancarono le polemiche per l’offesa che lo stesso Commisso rivolse a Gasperini parlando con alcuni tifosi fuori dallo stadio. E poi gli scontri verbali dello stesso allenatore nerazzurro con i tifosi durante la partita. Ieri l’ennesimo coro, un’altra prova di come il razzismo negli stadi appaia impossibile da estirpare. Sempre che davvero lo si voglia fare. Di questo è lecito dubitare”.