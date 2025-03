Il giornalista e tifoso viola Marcello Mancini ha parlato a Lady Radio, soffermandosi su vari temi di casa viola, proiettandosi al presente e al possibile futuro di alcuni singoli.

“In questo momento non toccherei la mediana nonostante il rientro di Adli, confermando Cataldi, Mandragora e Fagioli, che deve essere il perno. Mandragora è stato scaricato da molti frettolosamente, invece va sottolineata la sua utilità. Ci sono poi altre soluzioni, come Folorunsho, il centrocampo è ricco. Un reparto che ha contribuito alla temporanea svolta della Fiorentina, che spero sia definitiva”.

‘Le certezze espresse da Palladino sono importanti, perchè…’

“Palladino prima della gara con la Juventus ha detto di aver capito perchè la squadra calava nella ripresa ed è una considerazione importante. Il tecnico viola si è avventurato nell’annuncio di una certezza che è essenziale, mostrando sicurezza. Altre volte ho pensato che alcune partite della Fiorentina potessero essere eccezioni, come nel caso del 3-0 con l’Inter, non lo credo della gara con la Juventus, anche se certamente non c’è da esaltarsi. Il gioco visto è parso confortante”.

“Ora sarebbe fin troppo facile dire che Zaniolo non è da riscattare. Ha avuto poche possibilità, non gli è mai stata data fiducia… allo stesso tempo ha tanti punti interrogativi sulle spalle. Perchè l’Atalanta l’ha mollato? In Conference potrebbe avere l’occasione per ritrovare spazio. Colpani invece ha avuto parecchie possibilità e non va riscattato, siamo arrivati a chiederci perchè Palladino continuasse a farlo giocare”.

‘A fine stagione andranno fanno scelte e valutazioni su tanti prestiti’

“Un salto in avanti della società? Dipenderà dall’esito della stagione, tra campionato e Conference. Sarebbe una delusione anche tornare in Conference anzichè centrare l’Europa League, in tal caso non so quanto la società vorrà impegnarsi. Tanti calciatori in rosa sono in prestito, occorreranno dei soldi e delle scelte; se le cose non andassero bene, dopo aver dichiarato anche di avere ambizione… sarebbe un’estate difficile. Ci sarebbe voglia di reinvestire dopo una stagione finita con delle delusioni, dopo averci puntato molto?”.