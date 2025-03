A Radio Bruno Toscana ha parlato il giornalista di Sky Sport Massimiliano Nebuloni, facendo il punto sul prossimo avversario della Fiorentina in campionato: “A Bergamo c'è stata tanta delusione per la sconfitta contro l'Inter. Dopo aver battuto la Juve l'Atalanta era lanciatissima, invece con i neroazzurri non c'è stata partita. La squadra di Gasperini potrebbe subire il contraccolpo piscologico, anche perché l'attende un calendario molto più difficile rispetto a quello di Inter e Napoli. Diciamo che il sogno Scudetto è stato un po' accantonato”.

“Zaniolo? Dovrebbe scendere di livello”

Poi Nebuloni ha parlato di Zaniolo: “Avrebbe bisogno di scendere di livello per giocare con continuità e ritrovarsi. A Bergamo non veniva utilizzato nel suo ruolo ideale, lui non è una punta e non ha mai fatto quello che gli chiedeva Gasperini. Ha cambiato un sacco di squadre e non è facile adattarsi, trovare il proprio equilibrio. Avrebbe dovuto compiere un passo indietro, anche rispetto alla Fiorentina dove comunque ci sono aspettative e una piazza importante”.