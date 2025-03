Il direttore de Il Giornale Vittorio Feltri è intervenuto a Lady Radio: “L'Atalanta è mia moglie, la Fiorentina è la mia amante (ride, ndr). Quest'anno i viola mi sono piaciuti molto e credo che possa risalire in classifica, anzi lo spero perché vedere la Fiorentina in alto mi fa godere. Se Gasperini lascerà l'Atalanta come si dice, sperò che vada alla Fiorentina perché è veramente un grande allenatore. Sono sicuro che la piazza viola supererebbe anche le tensioni che ci sono state”.

“Non mi aspettavo l'esplosione di Kean”

Sulla partita di domenica: “La Fiorentina è forte, se troverà la giusta giornata può fare una grande partita. Non mi aspettavo una tale esplosione di Kean, devo dire che si tratta davvero di un atleta formidabile. Spero possa aiutare anche la Nazionale, che al momento non mi piace per niente”.

Su Palladino: “Normale che un allenatore abbia un periodo di oscurità mentale, ma ha già dimostrato di essere bravo e tornerà a fare vedere cosa sa fare”.