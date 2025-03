L'ex allenatore tra le altre dell'Atalanta Stefano Colantuono ha parlato così a Lady Radio in vista della partita di domenica: “Avere un centrocampo che ti dà qualità, forza e muscoli come ha la Fiorentina aiuta molto. Giocare contro l'Atalanta è difficile per chiunque, parliamo di una squadra che ha dei meccanismi di gioco rodati da anni. Hanno qualità ma anche corsa, aggressività, il percorso dei bergamaschi non lo racconto certo io. La Fiorentina viene da un risultato importantissimo, cambiare la formazione sarebbe strano. Confermerei l'undici che ha battuto la Juventus”.

“Assenze che pesano, ma l'Atalanta…”

Poi ha aggiunto: “Quelle di Ederson e Retegui sono assenze importanti, parliamo di elementi cardine dell'undici titolare. L'Atalanta però ha dimostrato di saper giocare anche senza il riferimento offensivo, magari con un falso nove, e la prestazione riesce sempre a tirarla fuori. La Fiorentina non deve abbassare la guardia davanti alle assenze”.

“Palladino s'è dimostrato all'altezza”

Su Palladino: "Sta facendo un ottimo lavoro, c'è stato qualche momento di difficoltà ma è normale nell'arco di una stagione. Oltre a giocare un ottimo calcio la Fiorentina sta ritrovando risultati, l'allenatore si è dimostrato all'altezza delle aspettative e del valore del club”.

“Kean ha trovato la sua consacrazione”

Infine su Kean: “Che avesse delle qualità era fuori dubbio, altrimenti non sarebbe cresciuto nella Juventus. La Fiorentina ha fatto un'operazione strepitosa a cifre vantaggiose, Pradè ci ha visto lungo. Parliamo di un attaccante molto forte, lo abbiamo visto anche in Nazionale, che a Firenze ha trovato la sua consacrazione”.