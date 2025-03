Piccinetti: "L'Atalanta deve avere paura di affrontare Kean e Gudmundsson. Nella formazione della Fiorentina non cambierei nulla"

L'ex giocatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Il ritmo dell'Atalanta quando è in giornata è insostenibile, difficile fare risultato quando giocano in quel modo. Durante il campionato però hanno avuto delle pause, se domenica sarà così la Fiorentina dovrà essere brava ad approfittarne”.

“In difesa tutti forti, a centrocampo non si cambia”

Sulla formazione: “In difesa hai tre posti da occupare e chiunque giochi è una sicurezza. Ranieri non è in discussione ma Pongracic, Pablo Mari e Comuzzo sono tutti forti. A centrocampo non toccherei nulla: Mandragora ora è troppo in forma per non giocare, poi ci sono Fagioli e Cataldi. Ad oggi Adli lo faccio partire dalla panchina, oppure lo metto al posto di Cataldi ma in tal caso bisognerebbe rivedere lo stile di gioco perché sono due calciatori diversi. La parola chiave è equilibrio”.

“L'Atalanta deve avere paura della Fiorentina”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina deve essere convinta delle proprie potenzialità. Si parla sempre di quanto sono forti gli avversari, ma io credo che l'Atalanta sia preoccupata al pensiero di trovarsi davanti due attaccanti come Gudmundsson e Kean. Parliamo di due calciatori forti e peraltro migliorati, ma avete visto che cosa ha fatto Kean con l'Italia? Sul secondo gol ha calciato in un secondo, il difensore non si è neanche accorto che aveva segnato”.