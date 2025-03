Ritorna l'arbitro del dramma prima e trionfo poi con l'Inter. La serie positiva della Fiorentina: Non perde dal 2019

La partita tra Fiorentina e Atalanta in programma domenica prossima con inizio alle ore 15 sarà diretta da Daniele Doveri, nativo di Volterra, ma della sezione di Roma 1.

I precedenti

I precedenti dei viola con lui sono ben 24, con uno score di 14 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. In casa, bilancio nettamente positivo con lui: 11 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (Fiorentina-Sampdoria 1-2 del 27 agosto 2017).

Dramma e trionfo

Nel corso di questa stagione la Fiorentina lo ha incrociato in una circostanza, e che circostanza verrebbe da dire. Doveri era l'arbitro del match interno con l'Inter, del 1 dicembre 2024, dove ci fu la sospensione a seguito del malore occorso a Bove. Presente anche per la prosecuzione del match, terminato 3-0 per i gigliati.

Serie positiva

La Fiorentina con lui è in serie positiva da sette match, l'ultima sconfitta si è verificata in Cagliari-Fiorentina 2-1 del 15 marzo 2019.

Due volte con l'Atalanta

Due volte Doveri ha diretto sfide tra Fiorentina e Atalanta. E' successo il 29 aprile 2012, gara vinta a Bergamo dai nerazzurri per 2-0 e il 21 febbraio 2022 a Firenze con affermazione dei viola per 1-0.