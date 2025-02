Doveri, il ritorno al Franchi è... ok. Il VAR corregge la sua decisione di campo, il 2-0 viola è regolarissimo

Partita abbastanza corretta e senza grandi macchie per il direttore di gara Doveri. Il fischietto, che era presente anche lo scorso 1 dicembre, giudica bene gli episodi principali, anche se qualche volta fischia un po' troppo.

Il VAR aiuta Doveri

Al 30' del primo tempo annullano un gol all'Inter per fuorigioco: Carlos Augusto partiva evidentemente in posizione irregolare sul tiro di Bastoni. Senza VAR, tuttavia, questa svista non sarebbe stata corretta: l'arbitro di campo, infatti, aveva assegnato rete regolarmente.

Non c'è stato nulla sul 2-0

Regolare invece il 2-0 della Fiorentina: Richardson recupera palla senza commettere fallo su Calhanoglu, poi scarica a Dodo che a sua volta crossa per Kean per segna. Moise si prende il giallo automatico per essersi tolto la maglia come esultanza.