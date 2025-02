Il successo della Fiorentina contro l'Inter ha lasciato il segno. Così Sandro Sabatini sul suo canale YouTube: “La Fiorentina va applaudita, elogiata, abbracciata. Ha giocato una partita bellissima, non banale viste le condizioni. Facendo una battuta, in periodo di Festival di Sanremo, ha segnato Ranieri e ha fatto doppietta Kean, che farebbe il cantante rap. In pratica è bene che continui a fare l'attaccante, perché lo fa benissimo. Perché è il miglior centravanti italiano”.

“Se la Fiorentina provasse a vendere Kean ora, ci guadagnerebbe quattro volte”

E aggiunge: “Se la Fiorentina provasse a vendere Kean adesso, prenderebbe 4 volte la cifra spesa. Finalmente il club l'ha lasciato esplodere in tutta la sua potenza e prepotenza. Complimenti al ragazzo e a tutta la Viola. Anche il pubblico ha partecipato in modo incredibile. Non si sa dove finiscano i meriti e dove inizino i demeriti dell'Inter… Non ci sono dubbi, è la peggior prestazione vista con Simone Inzaghi in panchina”.