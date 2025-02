De Gea 6 Respinta reattiva su un destro insidioso di Lautaro dal limite poi è praticamente inoperoso fino alla fine della partita e tocca il pallone solo con i piedi

Comuzzo 7 Attento in chiusura e ruvido quanto basta, non sbaglia niente. Gioca anche bene il pallone quando ha tempo per farlo. Il mastino, come lo abbiamo imparato a conoscere

Pongracic 7 Guida la difesa mettendoci anche eleganza appena ne ha l’occasione. Molto puntuale in marcatura, fa valere fisicità e qualità tecnica. Prova eccellente del croato

Ranieri 7.5 Molto preciso su Thuram e Lautaro, prova in tutti i modi ad ostacolare la fortissima coppia d’attacco nerazzurra e ci riesce, col corpo, con le unghie e con i denti. Segna un gol fantastico su schema da calcio d'angolo

Gosens 6.5 Molto ben applicato a sinistro, supporta la manovra correndo tantissimo. In difesa è diligente e sempre presente, garanzia teutonica. 88' Colpani SV Entra col giusto piglio

Dodô 7 È attivo ed elettrico sulla corsia di destra fin dai primi minuti, pronto a ripartire da ala aggiunta quando serve. Controlla alla perfezione l’apertura di Kean e si lancia in contropiede, davanti a Sommer però ciabatta malamente la conclusione e fallisce una clamorosa occasione. Nel secondo tempo continua a spingere e dipinge un cross perfetto per Kean, che fa 2-0

Richardson 6.5 Inizio un po’ incerto, poi comincia a vincere tanti duelli aerei e rendersi utile in fase di disimpegno. La timidezza ancora lo contraddistingue e a tratti sembra giocare ancora con troppa flemma, ma cresce nella ripresa e dà il via con un ottimo recupero all'azione del 2-0. Segnali di vita

Mandragora 6.5 Tanta lotta, tanto impegno, ci mette anche la faccia sulla punizione di Chalanoglu restando stordito per vari minuti. Copre i buchi, rilancia l'azione, serve l'assist a Ranieri, picchia all'occorrenza, il campano si fa sentire ed è ciò che serve

Parisi 6.5 Una freccia a sinistra, mette in difficoltà Dumfries e Bisseck con la sua velocità. Offre un cross spaziale a Kean, che però non capitalizza. Bravo nella gestione del pallone, sfrutta la sua tecnica per guadagnare secondi preziosi

Beltran 7 Nello stretto è scaltro ed intelligente, compie alcune giocate deliziose sul piano tecnico ed è letteralmente ovunque serva alla squadra. Recuperi difensivi, scalate, falli guadagnati, rincorse, botte prese e date. Onnipresente Vikingo. 91' Cataldi SV

Kean 8 Sempre pericoloso, appare sornione ma è pronto a svegliarsi in ogni momento anche quando non te lo aspetti. Fallisce una ghiotta occasione, ma si rifà con gli interessi sempre di testa toccando quota 14 reti in campionato… che diventano 15 quando come un falco sfrutta l'errore di Dimarco e firma il tris. Uragano Moise. 92' Caprini SV Benvenuto in Serie A ragazzo

Palladino 8 Una partita preparata alla perfezione in condizioni precarie, coi suoi calciatori che si muovono come vere e proprie pedine sulla scacchiera, con licenza di pungere in modo letale. Scelte perfette, bellissimo lo schema che porta al vantaggio viola, una gara amministrata in modo impeccabile. Non ha pressochè cambi ma gestisce in modo chirurgico ogni stilla di energia dei pochi uomini a disposizione. Chapeau Mister

Bove 10 Era la tua partita Edoardo e questa vittoria è per te. La meriti proprio: siamo tutti con te