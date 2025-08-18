E dopo le indiscrezioni, arriva l'offerta per Beltran e che la Fiorentina ha già accettato

Nel corso della mattinata vi avevamo scritto che qualcosa si stava muovendo per Beltran, specialmente dalla Russia e specialmente sul fronte CSKA Mosca.

Dieci milioni

Adesso dalla Russia arriva la notizia che proprio il CSKA ha offerto 10 milioni di euro per l'attaccante della Fiorentina. Cifra che il club viola ha già accettato.

Tocca al giocatore

Adesso sono in corso riflessioni da parte dello stesso Beltran che ha preso un po' di tempo (massimo un paio di giorni). Il giocatore sa di essere ormai tagliato fuori in viola e non ha giocato nemmeno un minuto da quando ha rifiutato la proposta arrivatagli dal Flamengo.



