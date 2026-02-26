​​

Corriere Fiorentino: Vade retro distrazioni!

Corriere Fiorentino

Due articoli sulla Fiorentina. Li troviamo stamani sul Corriere Fiorentino ed entrambi sono incentrati sulla partita di Conference League che ci sarà stasera.

Pagina 9

Apertura per: “Vietato distrarsi”. Sottotitolo: “Al Franchi arriva il Jagiellonia, si parte dal 3-0 viola dell’andata Vanoli: ”Vincere aiuta a vincere". Piccoli: “Vogliamo la coppa”. 

I rientri tra gli avversari

In taglio medio sugli avversari c'è: “Rientrano bomber Pululu e Romancuk ”Motivazioni altissime". 

