Corriere Fiorentino: Vade retro distrazioni!
Due articoli sulla Fiorentina. Li troviamo stamani sul Corriere Fiorentino ed entrambi sono incentrati sulla partita di Conference League che ci sarà stasera.
Pagina 9
Apertura per: “Vietato distrarsi”. Sottotitolo: “Al Franchi arriva il Jagiellonia, si parte dal 3-0 viola dell’andata Vanoli: ”Vincere aiuta a vincere". Piccoli: “Vogliamo la coppa”.
I rientri tra gli avversari
In taglio medio sugli avversari c'è: “Rientrano bomber Pululu e Romancuk ”Motivazioni altissime".
