Dodô disperato per la possibile partenza di Mina: "Non lo lascerò andare. È troppo forte per la Fiorentina per farlo partire"

Su Instagram, sotto la notizia del possibile addio di Yerry Mina (LEGGI QUI) riportata anche dalla fanpage 12viola, è arrivato il commento del terzino viola Dodo, che non sembra affatto d'accordo con il possibile addio del compagno.

“Fratello mio, non lo lascerò andare. E' troppo forte per noi per lasciarlo andare” si legge nel commento di Dodo sotto al post sul social.