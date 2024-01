E Mina potrebbe finire in Portogallo. Disponibilità della Fiorentina a liberare il centrale

Soyuncu è con un piede e mezzo al Fenerbahçe ed è così che il Porto sta già cercando alternative per il proprio reparto difensivo in questa sessione di mercato invernale.

Fiorentina disponibile a lasciarlo andare

Uno dei nomi che potrebbe essere buono per il club portoghese è quello del centrale della Fiorentina Yerry Mina. Secondo quanto riportato da O Jogo, ci sono già stati colloqui preliminari tra i club ed è arrivata anche la disponibilità da parte della società viola di liberare il giocatore.

Solo sette presenze

Mina, che ha un contratto in essere fino alla fine della stagione (con opzione di rinnovo per la prossima) si è trasferito a Firenze l'estate scorsa, ma non si è ancora adattato al calcio italiano, tanto che ha collezionato solo sette presenze, per un totale di 186 minuti in campo.