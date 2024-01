Pochi minuti ma tante pretendenti: La strana storia di Yerry Mina. E la Fiorentina...

Minuti pochi, squadre interessate molte. Questa la strana equazione di mercato che si è venuta a creare intorno al difensore della Fiorentina, Yerry Mina.

Poco spazio nella Fiorentina

Per varie ragioni, prima fisiche, poi tecniche, Vincenzo Italiano non ha dato molto spazio al difensore centrale che si è aggregato ai viola la scorsa estate, arrivando a parametro zero.

Ciò nonostante il colombiano ha avuto dei meriti nel passaggio della squadra in semifinale di Coppa Italia, realizzando un gran rigore nei quarti contro il Bologna.

Diverse squadre interessate a lui

Ma le manovre intorno al colombiano ci sono, eccome. Cadice e Alavés in Spagna e un paio di club in Turchia sono sulle sue tracce.

Difficile che possa lasciare Firenze già a gennaio, perché l'offerta economica per convincere la Fiorentina dovrebbe essere buona e ci dovrebbe essere anche un sostituto già pronto a subentrare. Ma più verosimilmente a fine stagione, potrebbe già arrivare il divorzio con questo gigante che ha dimostrato negli ultimi anni della sua carriera di essere però fragile dal punto di vista muscolare.